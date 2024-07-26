محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لمتابعة فحص العقارات وخسائر حريق العتبة

قرر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارين اللذين نشب بهما حريق بشارع الجوهري بحي الموسكي، والعقارات المجاورة لهما؛ لبيان مدى تأثرهم من الحادث.

وتابع محافظ القاهرة جهود الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وعمليات التبريد، ووجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بعقار رقم 1 شارع الجوهري والمكون من أرضي ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية، ويستخدم كمخازن ملابس، حيث بدأ الحريق بالدور الأرضي وامتد لباقي العقار بالكامل، ونتج عنه سقوط سقفى الدورين الأول والثاني على الدور الأرضي وجزء من الواجهة، كما امتد الحريق إلى العقار المجاور له الواقع في 4 شارع العسيلي، والمكون من 4 طوابق ويستخدم كمخزن للملابس.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولي الحي لموقع الحادث وتم الإطفاء بتواجد 12 سيارة إطفاء ونتج عن الحريق إصابة 5 أفراد بحالات اختناق، وتم إسعافهم على الفور في موقع الحادث.