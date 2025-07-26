 نقل القافلة الخامسة من المدنيين من محافظة السويداء السورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نقل القافلة الخامسة من المدنيين من محافظة السويداء السورية

دمشق-د ب أ
نشر في: السبت 26 يوليه 2025 - 2:06 م | آخر تحديث: السبت 26 يوليه 2025 - 2:09 م

أعلن الدفاع المدني السوري نقل القافلة الخامسة من المدنيين الراغبين بالخروج من محافظة السويداء، وذلك عبر معبر بصرى الشام مساء أمس الجمعة .

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم السبت، عن مدير الدفاع المدني في محافظة درعا شادي الحسن، قوله إن القافلة ضمّت نحو 300 شخصٍ، و20 مصاباً، و8 جثامين للضحايا، مؤكداً أنه تم مرافقة القافلة وتأمينها حتى وصلت إلى وجهتها النهائية في مدينة دمشق.

وأشار إلى أن هذه الاستجابة تأتي في إطار الجهود المستمرة من قبل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والدفاع المدني، لضمان سلامة المدنيين وتقديم الإسعافات الأولية والرعاية للمصابين.

وأكدت الوزارة استمرار عملياتها المكثفة لتقديم المساعدة الإنسانية، وضمان وصول الخدمات الأساسية إلى المتضررين في المناطق المتأثرة.

وشهدت السويداء، بجنوب سوريا، قتالا بين الفصائل الدرزية والبدو المسلمين السنة وسط تقارير عن وقوع فظائع ضد المدنيين.

وأودت أعمال العنف، التي استمرت أكثر من أسبوع في المحافظة ذات الأغلبية الدرزية، بحياة المئات من المدنيين.

 

 

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