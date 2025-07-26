 ارتفاع المؤشر العام للتضخم بنسبة 0.82% في سلطنة عُمان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع المؤشر العام للتضخم بنسبة 0.82% في سلطنة عُمان

مسقط - (د ب أ)
نشر في: السبت 26 يوليه 2025 - 11:21 ص | آخر تحديث: السبت 26 يوليه 2025 - 11:21 ص

سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 0.82% في شهر يونيو الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024 لسنة الأساس 2018، وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأوضحت البيانات، التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، أن مجموعة السلع الشخصية والخدمات المتنوعة تصدّرت المجموعات الأكثر ارتفاعًا بنسبة 7.45%، تلتها مجموعة النقل بنسبة 3.12%، ثم مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.39%.

بينما انخفضت أسعار مجموعة الخضراوات بـ8.06%، تلتها مجموعة الأسماك والأغذية البحرية بانخفاض ما نسبته 3.84% ، كما انخفضت أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 0.45% ، وسجلت مجموعة المشروبات غير الكحولية تراجعًا بنسبة 0.19%.

وأظهرت البيانات أن محافظة الداخلية سجّلت أعلى معدل تضخم بين محافظات سلطنة عُمان حتى نهاية الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل تضخم بلغ 1.76%.

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