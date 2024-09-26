شولتس يدعو إلى حل دبلوماسي لصراع إسرائيل وحزب الله

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى "حل دبلوماسي" للصراع بين إسرائيل وحزب الله خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، وفقا لما أفاد به متحدث باسم الحكومة في برلين.

وأعرب شولتس عن "قلق كبير" إزاء تصاعد القتال، مشددا على خطر "اندلاع صراع إقليمي"، حسبما ذكر المتحدث الحكومي ستيفن هيبستريت مساء الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن "المستشار أكد أن الحل الدبلوماسي للصراع ممكن"، مع ذكره على وجه الخصوص قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي يعود إلى نحو عقدين.

ويدعو هذا القرار إلى وقف كامل للأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله، ويحدد الأنشطة المسموح بها في منطقة الحدود، بما في ذلك انسحاب الميليشيات المدعومة من إيران.

وتشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل وحزب الله اشتباكات منذ عدة أشهر، وتصاعدت الهجمات عبر الحدود بشكل كبير في الأيام الأخيرة مع شن غارات جوية مكثفة من قبل إسرائيل على جنوب لبنان وإطلاق مئات الصواريخ من قبل حزب الله.