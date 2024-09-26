منتخب الناشئين يهزم تونس ويحقق بطولة إفريقيا لكرة اليد

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حقق المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بطولة إفريقيا للمنتخبات مواليد 2006 بعد الفوز على تونس، مستضيفة البطولة في النهائي.

المنتخب الوطني هزم تونس، صاحبة الأرض، بنتيجة 34-29 في المباراة النهائية للبطولة، التي أقيمت مساء اليوم، الخميس.

وحقق منتخب الناشئين بقيادة محمد عبد السلام، اللقب ليرفع الفراعنة رصيدهم لـ 7 ألقاب في هذه البطولة ويحافظ على لقبه للمرة الثالثة على التوالي.

تأهل المنتخب الوطني من المجموعة الأولى في الصدارة بالفوز على غينيا وبوروندي والجزائر، ثم هزم كينيا في ربع النهائي بنتيجة 55-14.

وفي نصف النهائي فازت مصر على على المغرب بنتيجة 40-15، وفي النهائي حققوا اللقب على حساب أصحاب الأرض.