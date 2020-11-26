الحكومة الكندية: لانزال في طريقنا لتوزيع لقاح كورونا يناير المقبل

أكدت الحكومة الكندية اليوم الخميس أن البلاد لاتزال في طريقها لتوزيع لقاح كوفيد-19 في يناير القادم، رغم من المخاوف المطروحة بشأن موقف كندا في قائمة انتظالا تلقي الجرعات.



وقال وزير الشؤون الحكومية الدولية دومينيك لوبلان - لشبكة (سي.تي.في.) الإخبارية - "في بداية العام المقبل، يناير 2021، بافتراض منح تلك الموافقات.. سيكون الكنديون قادرين على البدء في التطعيم".



والموافقات التي يشير إليها الوزير المتعلقة بهيئة الصحة الكندية، والتي ستكون مطلوبة قبل توزيع جرعات اللقاح.



ولم يذكر الوزير ما تنص عليه العقود على وجه التحديد فيما يتعلق بالترخيص والجداول الزمنية للتسليم، لكنه رفض ما تردد وجود كندا في آخر الصف وقال إن عدد الجرعات القادمة إلى كندا سيزداد بمرور الوقت.



وقال: "سنبدأ في تلقي الملايين الأولى من الجرعات في وقت مبكر من عام 2021 ..هذه العقود سارية المفعول وسيتم التوزيع بفعالية كبيرة مع المقاطعات والأقاليم".



كان رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، قد صرح يوم الثلاثاء الماضي، إن على الكنديين الإنتظار للحصول على لقاح لأن أول لقاح الذي يتم إنتاجه من خطوط التجميع من المرجح أن يتم إعطاؤه لمواطني البلد الذي صنعوا فيه، مشيرا إلى أن كندا لا تمتلك منشآت لإنتاج اللقاح، على عكس الولايات المتحدة، وألمانيا، وبالتالي لن يكون الكنديون من أوائل الأمم التي تحصل عليه.