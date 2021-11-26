الجمعية العمومية للكاف توافق على إطلاق بطولة دوري السوبر

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، على إنشاء بطولة جديدة للأندية تسمى دوري السوبر الإفريقي.

وتقام الجمعية العمومية رقم 13 للكاف فى القاهرة اليوم، بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أرسين فينجر المدير الفني السابق لنادي آرسنال.

وقال باتريس موتسيبى رئيس الكاف خلال فعاليات الجمعية العمومية:" اليوم في غاية الأهمية، نريد أن نصل بالكرة الإفريقية للمستوى العالمي".

وأضاف رئيس الكاف: "دوري السوبر الإفريقي سيكون له رعاة، هدفنا الأن هو تحسين الوضع، دوري السوبر هام للغاية من الناحية المالية، كرة القدم الإفريقية في حاجة للموارد، لي الشرف أن أعمل مع 54 دولة إفريقية".

يُذكر أن الكاف يدرس منذ فترة فكرة إنشاء بطولة دوري السوبر الأفريقي، لزيادة عوائد الحقوق الإعلانية والتسويقية والبث التليفزيوني، على أن ينظم الكاف البطولة حتى لا تفشل كما حدث مع بطولة دوري السوبر الأوروبي.