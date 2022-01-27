 أسامة الأزهري عن الشماتة في الموت: «انهيار أخلاقي» - بوابة الشروق
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أسامة الأزهري عن الشماتة في الموت: «انهيار أخلاقي»

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
إسراء عبدالفتاح
نشر في: الخميس 27 يناير 2022 - 2:28 ص | آخر تحديث: الخميس 27 يناير 2022 - 2:28 ص

علق الشيخ أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، على ظهور البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي شامتين في وفاة بعض الرموز الإعلامية والصحفية.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، أن الشماتة تعتبر خلل أخلاقي وقيمي وإنساني فادح وكبير جدًا، لافتًا إلى أن الكاتب الصحفي ياسر رزق كان خادم لوطنه بكل ما يملك، كان محبًا لبلده غيور على هذا الوطن.
واستكمل، أن هذه الظاهرة متواجدة بين أعضاء الجماعة، قائلًا: «عندما مات أحد من الخصوم الإخوانية لم نخوض في شخصه لأنه الآن أصبح بين يدي الله».
ووجه الشيخ أسامة الأزهري، رسالة إلى الشامتين، أن الموت ليس مسارًا للشماتة أو أخذ الثأر، متابعًا: «ونقول لكل الشامتين ابتعدوا أيها السادة ولا تتخذوا الموت مسارًا للسخرية لأن الله لا يحب من يتأله عليه».

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