والد أبو جبل: «هدبح عجلين» في حالة فوز المنتخب أمام المغرب

أعرب قطب أبو جبل، والد محمد أبو جبل، حارس مرمى المنتخب المصري، عن سعادته البالغة بتأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الافريقية.

وتغلب المنتخب المصري على كوت ديفوار، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، أمس الأربعاء، وتأهل ليضرب موعدًا ناريًا أمام نظيره المغربي في ربع نهائي البطولة والذي سيقام بينهما الأحد القادم في تمام الخامسة مساءًا.

وشارك محمد أبوجبل، بدلا من محمد الشناوي في الشوط الثاني من المباراة، بعد تعرض الأخير للإصابة، ونجح في في التصدي لواحدة من ضربات الجزاء وقيادة الفراعنة للتأهل.

وقال قطب أبوجبل، في تصريحات تليفزيونية: "اتصلت بنجلي عقب نهاية مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار، لتهنئته على التأهل إلى دور الثمانية، والمستوى المميز الذي ظهر عليه في الدقائق التي لعب في المباراة".

وأكد: "سوف أقوم بذبح عجلين في حال فوز المنتخب على المغرب في دور الثمانية".

واختتم: "لم أتوقع أن يكون محمد أبوجبل حارسًا مشهورًا، وهو كان يحلم باللعب للأهلي أو الزمالك".