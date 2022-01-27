نائبة: مشروع قانون تجريم تشويه الوجه الحضاري للمدن يتضمن عقوبات بالحبس والغرامة

قال النائبة منى عمر عضو مجلس النواب، إنّ فرض غرامة على تشويه الوجه الحضاري للمدن ليس بالأمر اليسير.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السلطة التشريعية" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن المواطن إذا أدرك أن المدينة هي التي تعبر عن مدى رقيه وتحضره فمن المؤكد أنه سيكون منضبطًا في سلوكياته ويحرص على مدينته.

وأوضحت أن مشروع قانون تجريم تشويه الوجه الحضاري للمدن يتضمن فرض عقوبات تتراوح بين الحبس بين ستة وعشرة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.

وأشارت إلى أن مجرد فرض العقوبة قد يكون رادعًا لوقف هذه السلوكيات غير المقبولة، موضحة أنه لا توجد عقوبات حاليًّا على ذلك.