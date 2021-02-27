أجويرو يقود هجوم السيتي أمام وست هام في البريميرليج

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة وست هام يونايتد، في الثانية والنصف عصر اليوم، السبت، في افتتاح مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدزري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويحتل مانشستر سيتي، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 59 نقطة، وبفارق نقاط عن أقرب منافسيه، مانشستر يونايتد وليستر سيتي، بينما يحتل وست هام المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إديرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، جون ستونز وأولكسندر زينشينكو.

خط الوسط: فيرناندينيو، إلكاي جوندوجان ودي بروين.

الهجوم: رياض محرز، فيران توريس وسيرجو أجويرو.

بينما يدخل وست هام مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: راندولف.

خط الدفاع: فلاديمير كوفال، عيسى ديوب، كريج داوسون وآرون كريسويل.

خط الوسط: بين جونسون، ديكلان رايس وتوماس سوتشيك.

الهجوم: بابلو فورنالس، جيسي لينجارد وميشيل أنطونيو.