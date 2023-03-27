روجينا ترفع قضية على جهاد سعد للمطالبة بميراثها بالحلقة الـ4 من «ستهم»

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل"ستهم"، تصاعدا في الأحداث، خاصة بعدما تصدرت الحلقات الأولى تريند مواقع التواصل الاجتماعي وأشعلت روجينا، السوشيال ميديا بمشهد دفنها شعرها مع زوجها، وكذلك تعاطف الجمهور معها خاصة بعد الظلم الذي تتعرض له على يد شقيقها، ورفضه إعطاءها حقها الشرعي في ميراث والدها، بل والتعدي عليها بالضرب.

وتبدأ أحداث الحلقة الرابعة بنقل ستهم الشخصية التي تقدمها "روجينا" إلى المستشفى، لتلقي العلاج بعدما قام شقيقها رماح "جهاد سعد"، بضربها أمام الجميع بالعصا "الشومة" على رأسها، مما افقدها الوعي وسبب لها ارتجاجا في المخ، لكونها تريد الحصول على حقها في ميراث والدها، في ظل رفض تمام من رماح بعدم توريثها.

كما اتفقت زوجت رماح "سلوى عثمان"، مع نجاة الشخصية التي تقدمها "نانسي صلاح"، شقيقه ستهم، بسرقة وحجة البيت التي تعيش فيه ستهم "روجينا"، وكذلك ذهبها، وبالفعل تستغل نجاة تواجد ستهم في المستشفى وتسرق الأوراق الخاصة بمنزلها، وكذلك ذهبها، وتعطيهم لرماح.

وكما تذهب ستهم "روجينا"، إلي مكتب أحد المحامي، وتعطي له كل الأوراق الخاصة بميراثها، وترفع قضية على شقيقها رماح "جهاد سعد"، للحصول على حقها في ميراث والدها، وعندما يعرف رماح ما فعلته، يقوم بحبسها في منزلها، ويطلب من شقيقه جبر "محمد عبد الحافظ"، أخذها لتعيش معه بالجبل، ولكنه يرفض بسبب صعوبة الحياة هناك، ولكن ستهم تقبل الذهاب مع جبر والعيش معه، حتى تحصل على ميراثها من رماح.

