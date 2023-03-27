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يزخر التراث العربي بالكثير من القصص والحكايات المليئة بالحكمة والعبرة وأحيانا الفكاهة، والتي أصبحت موروثا ثقافيا في بعض بلداننا رغم اختلاف الزمن وتطور الحياة.

في سلسلة "قصص من التراث" وعلى مدار شهر رمضان الكريم، تقدم لكم "الشروق" قصصا وحكايات تحمل الموروثات الثقافية للدول العربية، تتنوع بين الحكمة والعبرة والقصص الفكاهية.

• جحا وثمن رائحة الشواء.. من كتاب «نوادر جحا الكبرى» للروائي والمترجم المصري خليل حنا تادرس

وقف فقير أمام محل كباب، وكان الرائحة تفوح منه وكان الفقير جائعًا فاشترى رغيفا وجلس بالقرب من محل الشواء، وأكل الرغيف على رائحة الشواء، فرآه الشواء فخرج إليه وطلب منه ثمن رائحة الشواء، فلم يدفع له، فأمسك بخناقه وساقه إلى القاضي جحا.

وقال له: يا سيدي إن هذا الرجل أكل رغيفا على رائحة الشواء، وقد طلبت منه أن يدفع ثمن رائحة الشواء فلم يرضٍ أن يدفع شيئًا.

ففكر جحا قليلاً ثم قال: كم قرشًا تطلب ثمناً لرائحة شوائك؟

فقال الرجل: اطلب خمسة قروش.

فأخرج جحا قطعة فضية من ذات الخمسة قروش ورنها على رخامة أمامه، وقال لصاحب محل الشواء: هل سمعت رنين النقود.

فقال الشواء: نعم يا سيدي القاضي.

فقال له جحا: خذ الرنين فهو ثمن رائحة شوائك.

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