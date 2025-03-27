لجنة الأندية: شكوى الأهلي لم تتضمن مطالبته بحكام أجانب للقمة

كشف شريف القماطي رئيس لجنة الأندية والهيئات والقيم باللجنة الأولمبية المصرية أن نادي الأهلي لم يذكر في شكواه أنه طلب رسميا الاستعانة بحكم أجنبي لإدارة مباراة القمة أمام الزمالك، التي كان مقررا لها يوم 11 مارس الجاري.

أوضح القماطي في تصريحات عبر قناة ETC مساء الأربعاء "الأهلي أرسل شكواه للجنة الأولمبية على مرحلتين، الأولى طالب بضرورة التنسيق بين الرابطة واتحاد الكرة تفاديا لإهدار حق الأندية، والشكوى الثانية للتأكيد على تضرر النادي من قرار رابطة الأندية وأنه لم ينسحب من مواجهة الزمالك".

وأشار "اللجنة الأولمبية طلبت ردا من اتحاد الكرة ورابطة الأندية، والرابطة أكدت صحة موقفها وأن الأهلي لم يطلب حكاما أجانب، بل الرابطة هي من طالبت بالاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي بينما أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن إسناد اللقاء لحكم مصري".

واصل شريف القماطي "الرابطة أكدت أنها طبقت اللائحة على الأهلي لأنه انسحب من المباراة، كما أن اتحاد الكرة أكد في رده للجنة الأولمبية أن الأهلي لم يطلب حكاما أجانب، والأهلي لم يذكر في شكواه إنه طلب حكاما أجانب، بل ذكر أن الرابطة هي من طلبت".

وأتم "لقد سبق للجنة الأندية أن ناقشت شكاوى سابقة من اتحاد الكرة ولجنة الحكام، فهي مسؤولة عن دراسة المشاكل الخاصة باللوائح، وناقشنا شكوى الأهلي بعد دراسة رد الاتحاد ورابطة الأندية، وكان القرار سريعا دون أي تأثير على اللجنة الأولمبية لأن اللوائح ثابتة وواضحة".

وكانت رابطة الأندية عاقبت الأهلي باعتباره خاسرا بنتيجة 0-3 اعتباريا أمام الزمالك إضافة إلى خصم ثلاث نقاط من رصيده بنهاية الموسم الجاري، وتحميل إدارة النادي الخسائر المالية والتسويقية من عوائد بث المباراة.