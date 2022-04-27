الملا يبحث مع السفير الأسترالي أوضاع أسواق البترول والغاز في ظل التحديات الراهنة

استقبل طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلين مايلز السفير الاسترالي بالقاهرة، حيث تم استعراض الأوضاع الحالية في أسواق البترول والغاز في ظل التحديات الراهنة، وأهمية الغاز الطبيعي كوقود انتقالي خلال المرحلة الحالية، فضلاً عن استعراض جهود التحول الطاقي واستعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27، إضافة إلى استعراض أنشطة التعدين في مصر وأستراليا والجهود المبذولة لتطوير منظومة الثروة المعدنية في مصر، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وأكد الملا، خلال اللقاء، أن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والغاز شجع الشركات العالمية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بهدف تحقيق اكتشافات جديدة خاصة في ظل التعافى العالمى من جائحة كورونا، هذا بالإضافة إلى أنه يتم حاليا تكثيف عمليات البحث عن الذهب والاستعداد لبدء الانتاج التجريبى من كشف إيقات للذهب فى جنوب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير، أن مصر تقوم حاليا بتصدير شحنات من الغاز الطبيعى المسال من وحدتي الإسالة بإدكو ودمياط بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوفير فائض للتصدير.

كما تم خلال اللقاء، استعراض الموقف الحالى للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر التي تساهم فيها شركة البترول الأسترالية BHP بمناطق امتياز شركتى شيفرون وشل بالبحر الأحمر والتي تعد أول شركة أسترالية تعمل في مجال البترول والغاز في مصر.

ومن جانبه، أكد مايلز، أن الشركات العالمية تواجه تحدى كبير للعودة لضخ الاستثمارات وتكثيف مختلف الأنشطة بعد مرور عامين من الحجر الصحى والتباطؤ في الاستثمار، وأن الشركات الأسترالية تبدى اهتماماً كبيراً بالتعاون المشترك وتبادل الخبرات مع قطاع البترول المصرى فى مجال الغاز المسال.

ووجه السفير الاسترالي، الدعوة لطارق الملا والشركات المصرية للمشاركة في المؤتمر الدولي للتعدين والموارد IMARC والذي يعقد خلال الفترة من 17 – 19 أكتوبر 2022 في ملبورن بأستراليا.