روسيا تبرر هجماتها المضادة على كييف وتتهمها بإفشال محادثات السلام

وجهت روسيا اتهامات اليوم إلى أوكرانيا، بتكثيف هجماتها الجوية بهدف إفشال محادثات السلام بين البلدين، معتبرة أن هجماتها الضخمة على أوكرانيا، والتي أسفرت عن مقتل 13 شخصا في نهاية الأسبوع، كانت ردا على الهجمات الأوكرانية بمسيرات على روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صحفي اليوم أن "كييف، بدعم من بعض الدول الأوروبية، قامت بسلسلة من الخطوات الاستفزازية لإفشال المفاوضات التي بدأتها روسيا"، مضيفة أن الجيش الروسي يضرب أوكرانيا "ردا على الهجمات الأوكرانية بمسيرات" على مدنيين روس.

وأعلنت روسيا إسقاط 204 طائرات أوكرانية موجهة عن بُعد في يوم واحد.

واعتبر الكرملين، اليوم أن الهجمات التي تشنها أوكرانيا ضد روسيا لا تسهّل عملية السلام، مؤكداً أن العمل متواصل بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تبادل سجناء، ذاكرة أن "الأميركيين والرئيس دونالد ترامب متوازنون للغاية في تعاملهم مع التسوية في أوكرانيا".- حسب وكالة سبوتنك.

وأكد الكرملين أن "انتقادات ترامب لن تؤثر على عملية تبادل الأسرى المخطط لها بين روسيا والولايات المتحدة".

كان ترامب قد وصف، الأحد، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "مجنون" بسبب الهجمات التي يشنها على المدن الأوكرانية، محذرا من أن أي محاولة من قبله للسيطرة على أوكرانيا كلها "ستؤدي إلى سقوط روسيا".

وأعلن ترامب أنه يفكر في فرض عقوبات جديدة على موسكو، موجها اللوم على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أيضا، قائلا إنه "لا يقدم أي خدمة لبلاده بحديثه بهذه الطريقة. كل ما يخرج من فمه يسبب المشكلات، ولا يعجبني ذلك، ومن الأفضل أن يتوقف".

كانت روسيا قد نفذت هجوم واسع على أوكرانيا ، حيث أعلن سلاح الجو الأوكراني، بأن روسيا أطلقت 355 طائرة مسيرة 9 صواريخ كروز على أوكرانيا، فيما قال المتحدث باسم القوات الجوية الروسية في تصريحات لوكالة رويترز إن الهجوم بالطائرات المسيرة هو الأكبر من نوعه الذي تشنه روسيا في الحرب حتى الآن.



