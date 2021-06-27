اليمن والاتحاد الأوروبي يبحثان جهود تحقيق السلام الدائم

بحث نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج، مستجدات الأوضاع وجهود تحقيق السلام الدائم.

وأشار نائب الرئيس اليمني، أنه وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المساعي الأممية والدولية الهادفة إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي وسلمي شامل، تعمد ميليشيا الحوثي، إلى نسف هذه الجهود وانتهاج العنف ولغة السلاح وتكثف من اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب اليمني، وإطلاقها للصواريخ الباليستية والطيران المسير على المدنيين والنازحين في مدينة مأرب، وغيرها من المدن اليمنية، وباتجاه المدنيين بالسعودية في أعمال عدائية مدانة وجبانة.

وأكد أن مسؤولية المجتمع الدولي إزاء هذا السلوك الحوثي المستهتر كبيرة، وأن المجتمع الدولي مُطالبٌ اليوم بضرورة ممارسة ضغوطه القانونية لتنفيذ القرارات الدولية وإخضاع الميليشيات التي تتحكم إيران في كل قراراتها، والعمل على منع المهددات الأمنية والمضاعفات الإنسانية.

وأعرب نائب الرئيس، خلال اللقاء، عن تقديره للجهود الدولية المبذولة وجهود الاتحاد الأوروبي ، بما من شأنه إحلال السلام وإنهاء الانقلاب والتخفيف من الأزمة الإنسانية، مجددا التأكيد على دعم الشرعية لهذه المساعي والمبادرات وفي مقدمتها المبادرة التي قدمتها السعودية وقابلها الحوثيون بمزيدٍ من التعنت والرفض.

من جهته أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، استمرار دول الاتحاد الأوروبي في دعم الجهود الأممية ودعم خيارات السلام والعمل الإنساني بما فيه التخفيف من معاناة اليمنيين.