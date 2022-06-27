أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، عن تعزيز محافظة العقبة بطائرات إخلاء جوي، بعد حادثة تسرب غاز.



كما أكّد المركز الوطني توفر مادة الأوكسجين في المستشفيات، مع تعزيزها بكوادر كافية للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام في محافظة العقبة.



وبحسب ما نشره موقع قناة «المملكة» الأردنية، مساء الاثنين، دعا المركز إلى عدم التجمهر أمام المستشفى لتسهيل عمل كوادر الإسعاف.



وتوفي 10 أشخاص وأصيب 251 آخرون، الاثنين، من جراء تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة، وفق مديرية الأمن العام.



وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إن «المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني، يتعاملون حتى هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة».



وأشار إلى أن هنالك عددا من الإصابات، ما زالت تتلقى العلاج في المستشفيات.



من جانبه أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أوعز بتشكيل فريق تحقيق، بحادثة سقوط وانفجار صهريج غاز بالعقبة برئاسة وزير الداخلية.