التضامن: أول 3 سنوات من الزواج تشهد أعلى نسب طلاق

•برنامج مودة مشروع قومي بتوجيه من الرئيس للحفاظ على كيان الأسرة المصرية

قال الدكتور أيمن عبد العزيز، المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي إن نسب الطلاق في المجتمع المصري تشهد زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ.

وأضاف في تصريحات لفضائية «النيل للأخبار»، اليوم السبت، أن هناك 211 ألف حالة طلاق سنويًا وفقًا للمؤشرات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2018، معقبًا: «هذا العدد كبير جدا ويدق ناقوس الخطر وفقا لطبيعة المجتمع المصري الذي يمتاز بالتماسك الأسري وتربطه علاقات أسرية قوية».

وأوضح أن القيادة السياسية متمثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهوا بوضع رؤية واستراتيجية لحل الأزمة، موضحًا أن الإحصائيات أشارت إلى ارتفاع نسب الطلاق في الثلاث سنوات الأولى من الزواج.

وتابع: «بدأنا نتوجه نو الشباب المقبل على الزواج لمواجهة المشكلة، وأطلقنا برنامج مودة الذي يستهدف 800 ألف شاب سنويًا من المقبلين على الزواج في الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاما، خاصة في المحافظات التي تشهد ارتفاع في نسب الطلاق مثل القاهرة والإسكندرية وبورسعيد».

ولفت إلى أن برنامج مودة هو مشروع قومي بتوجيه من الرئيس السيسي، يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتعليم الشباب المهارات والأساسيات للتعامل وبناء أسرة صحيحة على الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية والدينية.