دراسة: نحو 90 بالمئة من النمو السكاني في بريطانيا مرده إلى المهاجرين وذريتهم

أشارت دراسة تحليلية حديثة إلى أن حوالي 90 في المائة من النمو السكاني داخل بريطانيا في السنوات الأخيرة كان مدفوعا بالمهاجرين وذريتهم المولودين في المملكة المتحدة.

وقالت الدراسة الصادرة عن مركز أبحاث Migration Watch UK إن المهاجرين أضافوا على مدار العشرين عاما الماضية حوالي سبعة ملايين نسمة إلى السكان البريطانيين.

وأشارت إلى أنه في السنوات الأخيرة، بلغ عدد الوافدين حوالي 300 ألف شخص في السنة، مضيفة أنه من المرجح أن يؤدي ذلك إلى صعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية في السنوات المقبلة.

يذكر أن البرلمان البريطاني أقر هذا الشهر مشروع قانون الهجرة الجديد الذي يعتبر دخول المملكة المتحدة بصورة لا شرعية جريمة جنائية، فيما أكد حزب العمال أن هذا التشريع قد يخالف القانون الدولي.

وتأمل الحكومة في أن يخدم هذا التشريع تطبيق الإصلاح الشامل لقواعد اللجوء، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وردع المهاجرين عن محاولة عبور القناة الإنجليزية.