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أنهى المغربي أشرف داري ، نجم نادي بريست الفرنسي، إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي المصرية تمهيدا للانتقال إلى الأهلي.

وكشف موقع "فوت ميركاتو" أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي وتوقيع العقود مع الأهلي في الساعات القليلة القادمة.

ويعلن الأهلي بشكل رسمي صفقة أشرف داري فور إتمام التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط دفاعه بعد رحيل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي.

وتعاقد الأهلي مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري والمغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر سوتشي الروسي.

وحدد نادي بريست البديل لصفقة أشرف داري بالتفاوض مع التونسي منتصر الطالبي مدافع لوريان الفرنسي.

ويسعى نادي بريست لإقناع لوريان ببيع لاعبه قبل غلق باب الانتقالات الجارية.