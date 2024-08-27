وكيل إسكان النواب يوضح سبب ارتفاع أسعار الإيجارات

فسر النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أسباب ارتفاع أسعار الإيجارات في مصر وما نتج عنه من تضرر للمواطنين.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إن الارتفاعات بأسعار العقارات تأثرت بعدة عوامل منها التغيير في سعر الصرف والتضخم والتأثيرات الخارجية التي أثرت على جميع الأسعار، بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء والسولار.

وأضاف أنه كان من الطبيعي أن تقابل كل هذه المتغيرات بتغيرات قيمة قيمة الوحدات السكنية وبالتالي إيجاراتها، موضحا أن عامل العرض والطلب أصبح عاملا مؤثرا في نسبة الزيادة؛ نتيجة «الطلب الكبير» على شقق الإيجار من قبل الضيوف المقيمين من غير المصريين.

وأوضح أن توافد حوالي من 10 إلى 12 مليون زائر على مصر وإقامتهم خلق طلبًا كبيرًا على شقق الإيجار، مشير إلى أن ذلك أدى إلى «اختلال في ميزان العرض والطلب»، خاصة مع تركز بعض الجنسيات في مناطق محددة، وبالتالي ارتفاع أسعار الإيجارات في تلك المناطق.

واقترح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة حماية حقوق المواطن المصري من خلال التزام المستأجر الأجنبي بالإفصاح عن بياناته وجنسيته وجواز سفره، بالإضافة إلى فرض رسوم ضريبية أو إدارية على الإيجارات لغير المصريين، وذلك كمصدر دخل للدولة التي تقدم لهؤلاء المستأجرين خدمات بصورة غير مباشرة.