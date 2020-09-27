البيئة: مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد يؤثر في تحسين جودة الهواء بالقاهرة الكبرى

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد سيعمل على التحسين من جودة الوقود المنتج، مشيرة إلى أن الأمر يؤثر في تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى.

وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن عوادم سيارات النقل تشكل 30% من نسبة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، قائلة إن ارتفاع نسبة التبريد في الوقود المستخدم في السيارات يؤدي إلى ارتفاع نسبة العوادم.

وأوضحت أن الوزارة حرصت على عدم تأثير مجمع التكسير الهيدروجيني بمستطرد على البيئة المحيطة، موضحة أن المشروع بهذا الحجم والضخامة واستهلاك الصناعة معروف بتلويثه للبيئة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى استخدام دوائر مغلقة داخل المشروع لإعادة استخدام المياه، ووقف الصرف على ترعة الإسماعيلية، مؤكدة أن المشروع مطابق لاشتراطات ومعايير البيئة الدولية.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تغيير مفاهيم الاستدامة، مضيفة: «بدون البيئة لن نتمكن من تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية أساس البيئة المستدامة».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مجمع التكسير الهيدروجيني وعدد من المشروعات الأخرى في قطاع البترول بمسطرد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.