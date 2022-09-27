قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة خصصت 5ر457 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية مدنية لتعزيز جهود وكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانية.

وأشار بلينكن -في بيان صحفي أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية إلى أن هذه الخطوة تأتي لتحسين القدرات التشغيلية لوكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانية لإنقاذ المزيد من الأرواح، بينما تواصل واشنطن المساعدة في الدفاع عن الشعب الأوكراني وحريته وديمقراطيته من الحرب العدوانية الوحشية التي يشنها الكرملين الروسي.

وقال إن "الولايات المتحدة خصصت دعما بأكثر من 645 مليون دولار لسلطات إنفاذ القانون الأوكرانية، منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر 2021، ما ساعد على تحقيق تأثيرا ملموسا وإيجابيا على شركائنا الأوكرانيين في إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، بما في ذلك الشرطة الوطنية الأوكرانية، ودائرة حرس الحدود الأوكرانية".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي بالقول "أدى توفيرنا لمعدات الحماية الشخصية والإمدادات الطبية والمركبات المدرعة، إلى تقليل الإصابات بشكل كبير في صفوف المدنيين الأوكرانيين والمدافعين عنهم. ما ساهم أيضا في استمرار إصرار ضباط إنفاذ القانون في أوكرانيا على تنفيذ مهامهم الواسعة النطاق لإنفاذ القانون ودعم المدنيين الأبرياء في المدن والبلدات التي تواجه القصف الروسي المستمر".

واختتم البيان بالقول "تقف الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع الشعب الأوكراني، ولا تزال ملتزمة بدعم أوكرانيا الديمقراطية والمستقلة وذات السيادة".