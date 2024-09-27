وزير الخارجية: إسرائيل تعمل على جعل غزة منطقة غير قابلة للحياة

شارك وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، في اجتماع لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني AHLC يوم 26 سبتمبر 2024.

أكد الدكتور بدر عبد العاطي في كلمته أن استمرار الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة يهدد السلم والأمن الدوليين، وأعرب عن القلق إزاء تفاقم المأساة الإنسانية في القطاع والتي تتحمل مسئوليتها إسرائيل التي تعمل على جعل غزة منطقة غير قابلة للحياة.

كما شدد الوزير بدر عبد العاطي على خطورة الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية بسبب عمليات القتل التي تقترفها إسرائيل واصرارها على التوسع في الاستيطان وسماحها بالعنف من جانب المستوطنين ضد المدنيين، وهي الممارسات التي تقوض فرص التوصل لتسوية على أساس حل الدولتين.

وأشار عبد العاطي إلى تحرك مصر بكل قوة على المسارات الإنسانية والإغاثية والسياسية، وعلى صعيد الوساطة، مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته وتحميل إسرائيل مسئولية ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي.

كما أكد ضرورة ضمان وصول المساعدات الانسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين دون أي عوائق، وتحقيق وقف شامل ودائم لاطلاق النار، ومنح الشعب الفلسطيني حقه في التحرر من الإحتلال وإقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة على خطوط 4 يونيو 1967 اتساقاًمع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية واستنادا على مبدأ حل الدولتين، وصولاً لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

وطالب عبدالعاطي، بتقديم الدعم الاقتصادي والفني للسلطة الفلسطينية لمساعدتها في تنفيذ الخطط الوطنية لتطوير عمل المؤسسات الفلسطينية وبناء قدراتها، مشددا على أهمية جهود السلطة في هذا المسار كجزء من سياق عام هادف لاستكمال انشاء الدولة الفلسطينية المستقلة.