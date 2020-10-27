مسؤولة أمريكية: الشركات الصغيرة تحتاج إلى مزيد من المساعدات للاحتفاظ بعمالها

قالت رئيسة إدارة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إن الشركات الصغيرة تحتاج إلى جولة جديدة من القروض والمساعدات الحكومة حتى تحتفظ بالموظفين العاملين لديها في ظل استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جافيتا كارانزا رئيسة الإدارة القول إن أصحاب الشركات أبلغوها بالحاجة إلى تجديد "برنامج حماية شيك الرواتب" الذي كان جزءا من حزمة التحفيز الاقتصادي الأخيرة التي مررها الكونجرس، ولكن مع بعض التغييرات التي تساعد في توسيع نطاقه.



وقالت كارانزا في مقابلة مع برنامج "توازن القوة" على راديو بلومبرج "أبلغوني (أصحاب الشركات الصغيرة) بأن جولة جديدة من مساعدات برنامج حماية شيك الرواتب ستكون مفيدة ولكن مع آليات مختلفة".



يذكر أن برنامج حماية شيك الرواتب يقدم للشركات الصغيرة دعما ماليا للمساهمة في سداد أجور العاملين في هذه الشركات مقابل التزام الشركات بعدم الاستغناء عن العمال.



وقالت كارانزا إن أصحاب الشركات يقولون إنهم يحتاجون إلى القروض التي يمكن استخدامها بشكل خاص في نمو الأعمال التي كانوا يخططون لها قبل الجائحة.



يذكر أن برنامج حماية شيك الرواتب انتهى في 8 أغسطس الماضي، في حين لم يتم إنفاق حوالي 134 مليار دولار من الأموال التي كانت مخصصة له. ولم يتوصل الديمقراطيون الذين يمثلون الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي والبيت الأبيض إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد الأمريكي رغم اتفاقهم على بعض البنود المنفردة مثل تجديد برنامج حماية شيك الرواتب.



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومساعدوه قد أشاروا اليوم إلى أن أي قانون يتعلق بالحد من تداعيات جائحة كورونا قد ينتظر إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة يوم 3 نوفمبر المقبل.