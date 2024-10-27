عمرو أديب: المزعج في برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدولي هو مرونة سعر الصرف

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشكلة مصر في الإصلاحات الاقتصادية ضمن البرنامج مع صندوق النقد الدولي تكمن في أن الإجراءات تكون شديدة الصعوبة على المواطنين.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن المجتمع يقع حاليا تحت ضغط اقتصادي كبير، في حين ترغب الدولة في استكمال برنامج الإصلاح لكن بأقل ألم ممكن، مع التأكيد على أن الإصلاح دائمًا ما يكون مؤلمًا.

وأشار إلى أن الدولة تتفاوض مع صندوق النقد على أن الوضع في المنطقة يتسبب في ضغوط مستمرة على الدولة التي تزداد مصروفاتها، وبالتالي ستطلب مد أجل تنفيذ هذه الإصلاحات.

ونوه بأن الأمر المزعج في الإصلاح الاقتصادي يتمثل بالنسبة له في مرونة سعر الصرف، مع التأكيد على أهمية البنود الأخرى، موضحًا أن الصندوق أبدى تحفظه على وضع مرونة سعر الصرف في مصر ولا يرى وجود لها.

ولفت إلى أن الـ25 قرشا بين زيادة ونقص في سعر الدولار رسميًّا بالبنوك يفرض تساؤلًا بين ما إذا كان هذا هو السعر العادل أم أن هذا السعر تتم إدارته، مؤكدا أنه لا توجد عملة أخرى أمام الدولار ترتفع أو تهبط بنسبة 20% من قيمتها أمام الدولار لتبدو مرنة كما يتحدث الصندوق، معتبرًا ذلك ينم عن حالة من التناقض.

وأكَّد أن الدولة لا تشهد نقصًا في الدولار ولا شحًا في توفر العملة الأجنبية، مستدلًا على ذلك بأنه لا توجد سوق سوداء في الفترة الحالية.