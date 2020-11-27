وزارة الدفاع الإيرانية تدين اغتيال مدير مؤسسة الأبحاث محسن فخري زاده

أدانت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة عملية اغتيال أحد مسؤوليها محسن زادة.



ويفيد تقرير وكالة أنباء فارس، أن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت، ظهر اليوم الجمعة، سيارة تقل الشهيد محسن فخري زاده رئيس مؤسسة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الأيرانية، مساء الجمعة، «أثناء الاشتباك بين فريق العالم الأمني ​​والإرهابيين، أصيب الشهيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل على إثرها إلى المستشفى، وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إنقاذ حياته ونال هذا المدير والعالم بعد سنوات من الجهد والنضال وسام الشهادة».



وأدانت وزارة الدفاع اغتيال زادة، الذي وصفته بـ«أحد مديريها الملتزمين وذوي الخبرة».