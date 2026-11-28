يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، غدًا السبت، طقس معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما يكون مائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وذكر خبراء الأرصاد أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في تكون شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الجديدة 25 13

6 اكتوبر 25 13

بنهــــا 24 14

دمنهور 23 13

وادى النطرون 24 14

كفر الشيخ 23 13

بلطيم 23 14

المنصورة 24 15

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 23 14

طنطا 22 13

دمياط 23 19

بورسعيد 24 20

الإسماعيلية 24 13

السويس 24 14

العريش 24 13

رفح 23 12

رأس سدر 23 14

نخل 25 11

كاترين 21 09

الطور 27 16

طابا 27 15

شرم الشيخ 29 21

الغردقة 28 18

الاسكندرية 23 16

العلمين الجديدة 22 15

مطروح 23 17

السلوم 21 14

سيوة 22 11

رأس غارب 28 18

سفاجا 28 19

مرسى علم 29 21

شلاتين 31 21

حلايب 28 20

أبو رماد 31 19

مرسى حميرة 30 20

أبرق 31 21

جبل علبة 31 20

رأس حدربة 28 19

الفيوم 24 13

بني سويف 24 13

المنيا 25 12

أسيوط 26 12

سوهاج 29 13

قنا 32 17

الأقصر 32 17

أسوان 33 19

الوادى الجديد 29 15

أبوسمبل 32 19