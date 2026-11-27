أشاد الدكتور" حسين علي مويني"، رئيس "زنزبار" خلال لقائه مع السفيرة رانيا عبد المجيد، سفيرة مصر لدى تنزانيا بالاستثمارات القائمة للشركات المصرية في زنزبار.

وأكد وجود فرص واعدة لمزيد من التعاون والاستثمارات المصرية في قطاعات السياحة وغيرها من القطاعات التنموية.

كما أبدى اهتماماً بتعزيز التعاون السياحي مع زنزبار، للاستفادة من الخبرات المصرية الواسعة في مجالات الخدمات الفندقية والضيافة والسياحة المستدامة، إلى جانب تطوير برامج سياحية مشتركة تربط بين المقاصد السياحية المصرية والزنزبارية ومحميات الحياة البرية في البر الرئيسي التنزاني.

وتناول اللقاء سبل دفع وتعزيز التعاون المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية التنموية، وفي مقدمتها السياحة والرعاية الصحية والبنية التحتية والطاقة والزراعة.

ومن جانبها، أكدت السفيرة الحرص على تطوير آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما القطاع الصحي، مشيرةً إلى التقدم المحرز في هذا المجال اتصالاً بالقوافل الطبية التي يتم إيفادها إلى تنزانيا من مختلف التخصصات، وأخرها في شهر سبتمبر الماضي.

وقالت إنه جارى التنسيق بشأن إقامة برامج تعاون شاملة في المجال الطبي يتضمن إيفاد قوافل طبية وعلاج عدد من الحالات الحرجة التنزانية في مصر ، وكذلك إيفاد خبراء مصريين في مجال الصحة، والمساهمة في إقامة المستشفيات والوحدات الطبية المطلوبة في زنزبار .

كما أكدت السفيرة استعدادها للعمل من أجل دفع التعاون الثنائي قدماً في مختلف المجالات المشار إليها، والبناء على ما يتوافر من فرص وإمكانات لتعزيز الحضور المصري في زنزبار والمساهمة في جهود التنمية بها.