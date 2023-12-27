مباحثات أمريكية إسرائيلية بشأن الانتقال للمرحلة المقبلة من حرب غزة

التقى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، لمناقشة التعاون الإسرائيلي الأمريكي في الحرب المستمرة في غزة.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الاجتماع تمحور حول عدد من المواضيع، بما في ذلك "الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب لزيادة التركيز على أهداف حماس ذات القيمة العالية".

وتضمن الاجتماع أيضا محادثات حول خطوات لتحسين الوضع الإنساني في غزة وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والجهود المبذولة لإعادة الرهائن المتبقين، فضلا عن "التخطيط لليوم التالي للحرب، بما في ذلك الحكم والأمن في غزة، وأفق سياسي للشعب الفلسطيني، ومواصلة العمل على التطبيع والاندماج".

ومن المقرر أيضا أن يلتقي ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال رحلته.