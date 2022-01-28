علق المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، على قرار الوزارة بشأن تثبيت مساحة زراعة الأرز، مشيرًا إلى أن هذا المحصول يعتبر من أكثر المحاصيل احتياجًا للمياه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، أن الدولة المصرية تواجه شُح مائي، نتيجة قلة موارد مصر المائية والتي تقدر بـ 60 مليار مكعب، بينما تصل نسبة الاحتياجات المائية لـ 114 مليار متر مكعب.

واستكمل، أنه يجب الحرص على كل نقطة مياه وعدم إهدارها، مشيرًا إلى أن محصول الأرز يحتاج مياه ضعف المحاصيل الأخرى، لذلك تتجه الدولة إلى تحديد المساحة المزروعة من المحصول كل عام.

وتابع، أنه يتم تخصيص المساحة المزروعة من الأرز داخل كل محافظة لتقليل ومعرفة كمية المياه الذي تحتاجه الأراضي الزراعية في هذه المحافظات، لافتًا إلى أن الأراضي المزروعة بالأرز قبل قرار الوزارة وصل لـ 724 ألف فدان.

وأوضح، أنه يتم تحرير محاضر للمزارعين الذين يقوموا بتبديد مياه زراعة المحاصيل، متابعًا أن هناك غرامات يتم دفعها لمن يقوموا بتبديد المياه.