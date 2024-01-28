 صحة دمياط: لجان لمتابعة تقديم أفضل الخدمات للمرضى بمستشفيات المحافظة - بوابة الشروق
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صحة دمياط: لجان لمتابعة تقديم أفضل الخدمات للمرضى بمستشفيات المحافظة

حلمي ياسين
نشر في: الأحد 28 يناير 2024 - 11:31 م | آخر تحديث: الأحد 28 يناير 2024 - 11:31 م

أجرت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل وزارة الصحة في دمياط، جولة بالمرور على عدد من مستشفيات المحافظة، لمتابعة الانضباط الإداري، وانتظام العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح بيان أصدره الخليل شريف مدير إدارة المتابعة، اليوم الأحد، أن المرور شمل كلًا من "مستشفى دمياط العام، مستشفى عزبه البرج المركزي، مستشفى الزرقا المركزي، مستشفى كفر سعد المركزي، مستشفى الرمد بدمياط".

وتم متابعة الانضباط الإداري، وتواجد كل الأطقم الطبية على رأس العمل، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، والأكسجين، وأدوات السلامة، والصحة المهنية، وكذا المرور على الأمن والنظافة، وتقديم الخدمة للمرضى.

وتم إعداد تقرير عن حصر تواجد العاملين خلال اليوم، وحصر الغيابات، والتأخير عن المواعيد الرسمية، وجمع الملاحظات، والمتغيبين، وعن الانضباط الإداري، ورفعه للدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، للاطلاع وتحويل المخالفين للتحقيق.

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