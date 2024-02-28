الرئيس السيسي: التوصل لوقف إطلاق النار في غزة خلال أيام قليلة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لم تغلق معبر رفح أبدًا، مشيرًا إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة خلال أيام بسيطة.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات النسخة الخامسة من احتفالية «قادرون باختلاف»، اليوم الأربعاء: «مصر أبدا لم تغلق المعبر، لكن عشان نعمل حاجة في وضع الاقتتال متحصلش مشكلة وإحنا بنعمل الإجراء».

وأكمل: «إن شاء الله خلال أيام بسيطة نصل لوقف إطلاق النار في غزة، ونتمكن من إغاثة أهلنا في المجالات المختلفة».

وأكد استمرار مصر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية، حتى الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، احتفالية «قادرون باختلاف» لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، في نسختها الخامسة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين.