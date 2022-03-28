اقتنص الفيلم الياباني «قودي سيارتي - Drive My Car»، بجائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية لعام 2022.

وترشح للقائمة أفلام:

"FLEE" من الدنمارك

"THE HAND OF GOD" من إيطاليا

"LUNANA: A YAK IN THE CLASSROOM" من البوسنة

"THE WORST PERSON IN THE WORLD" من النرويج

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2022 بدورته الـ94.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.