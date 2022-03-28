العناني: نسبة الإصابة بكورونا لدى السياح خلال السنة ونصف المنقضية تكاد تكون منعدمة

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، تفاصيل لقائه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لافتًا إلى أنه كان في رحلة لإنجلترا حيث التقى وزير السياحة هناك ورئيس لجنة السياحة في البوندستاج الألماني، والذين أشادوا بالإجراءات السياحية في مصر.

وأضاف العناني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يعرض عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن نسبة الإصابة لدى السياح على مدار السنة ونصف المنقضية تكاد تكون منعدمة، ومصر تحملت إقامة أكثر من 17 ألف سائح والوعد على الطيران بتمويل مصري 100%.

وتابع أن الجانب الإنجليزي والألماني، أشادوا بطلب سائحيهم على المقصد السياحي المصري، و«السياحة المصرية تأثرت بالسوق الروسي والأوكراني؛ ومش بقلل من تأثير الأزمة، وفيه سياحة بشكل طيب في مصر، وسمعتنا كمقصد سياحي قوية جدًا»، لافتًا إلى تنوع الأسواق السياحية في مصر؛ والتي تتمثل في: «ألمانيا - فرنسا - إيطاليا - أسبانيا - السعودية».

وأكد أن السياحة الداخلية عملت بشكل جيد خلال الفترة الماضية «والسياحة ليست سياحة أجانب فقط؛ إنما سياحة مصريين كمان»، مشددًا على أن التزام العاملين في الفنادق بارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية، ساهم في زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر.

وأوضح أن الهدف من إجراءات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا؛ هي أن يعيش المواطن حياته بشكل طبيعي، وخدمة العاملين في المطاعم وأصحاب رأس المال أيضًا؛ بعد مد فترة عمل المطاعم، مؤكدًا أنه بالرغم من فقدان سائحين بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية؛ إلا أنه توجد نسبة إشغال جيدة؛ نظرًا لتنوع مصادر السياحة القادمة من الخارج.