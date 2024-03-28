رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يشهد ختام ليالى رمضان بروض الفرج

شهد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حفل ختام فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، بقصر ثقافة روض الفرج، مساء اليوم الأربعاء، والتي أقيمت في الفترة من 8 إلى 17 رمضان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

أشاد "البسيوني" بالفعاليات الثقافية والفنية التي قدمت للجمهور على مدار عشرة أيام بالقصر احتفالا بشهر رمضان، وبالتنوع والجودة الكبيرة التي تضمنتها برامج الأنشطة المقدمة للمستفيدين من جميع الأعمار للأطفال والشباب والمرأة وأنشطة ذوي القدرات الخاصة.

وأكد على حرص هيئة قصور الثقافة على مشاركة أبناء الوطن فرحة استقبال الشهر الفضيل عبر برنامج أعدته الهيئة بعناية وشهد دعما كبيرا ورعاية من الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ليحقق الهدف المرجو منه في تأدية رسالة الهيئة الثقافية في نشر الوعي والفن الراقي ودعم الموهوبين.

وقدم رئيس الهيئة الشكر لكل الإدارات المنفذة وقياداتها والعاملين بها ولجميع الفنانين والمشرفين والمدربين والمشاركين في إخراج برنامج الليالي الرمضانية بهذه الصورة المشرفة.

وتفقد رئيس الهيئة يرافقه حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ولاميس الشرنوبي رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وأحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي لليالي رمضان بالقصر، فعاليات المعرض الفني نتاج الورش الفنية التي أقيمت خلال فترة الليالي الرمضانية وشملت منتجات ورش "رسم، مطويات، كتب ثقافية، خرز، لوحات فنية، طباعة ستنسل، طباعة بالبصمة، أقنعة، كروت معايدة، ميداليات، مجلات حائط، رسم وتلوين"، بجانب الورش الحرفية والتراثية وشملت ورش "الخيامية، الإكسسوارات، المكرمية، الديكوباج، الجلود، الطرق على النحاس، تشكيل على الورق، الخزف، الحصير، الفنون التشكيلية، الكليم". إلى جانب تفقد المعرض المركزي نتاج الورش الفنية والحرفية للملتقيات الثقافية.

وعلى مسرح القصر بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، أعقبه تقديم عرض فني لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة منال إبراهيم وقدمت عددا من فقرات التراث الشعبي التي شهدت تفاعلا كبيرا من جمهور الحضور، منها "بسم الله، وحياتك يا مصر يا غالية، طيب طيب، داري جمال العين، عند السواقي، الهوا ميال، مصر الحقيقة"، وغيرها.

واستقبل بهو القصر عرضا فنيا لفرقة التنورة التراثية، كما أقيم على المسرح الصغير عرض مسرح عرائس بعنوان "الوردة الزرقاء" لفريق مسرح قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي.

جاء الختام بحضور شاهيناز عطية مدير عام فرع ثقافة القاهرة، حنان حسن مدير عام إدارة قياس الرأي الثقافي، محمد الشحات مدير قصر ثقافة روض الفرج.

يذكر أن العروض الفنية للبرنامج قدمت بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم وإداراتها التابعة المهرجانات والموسيقى، ونفذت فعاليات الورش والمعارض الفنية والحرفية والسيرة الهلالية وأنشطة الأطفال بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وإداراتها التابعة الطفل والمرأة والشباب والعمال والقرية والقصور المتخصصة وأطلس المأثورات الشعبية، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي وفرع ثقافة القاهرة.

ويشار إلى أن هيئة قصور الثقافة أطلقت الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما نظمت الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية، ولاقت الفعاليات إقبالا جماهيريا غفيرا وتفاعلا كبيرا من أبناء المحافظات.