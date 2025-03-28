أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الجمعة، بأن غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، للمرة الأولى منذ دخول إطلاق النار حيز التنفيذ.

واستهدفت العملية حي الحدث في الضاحية الجنوبية المكتظ بالسكان، وذلك بعد إطلاق صاروخين على إسرائيل لم تعرف جهة تنفيذه.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على حي الحدت في الضاحية الجنوبية" المكتظ بالسكان والذي أغلقت مدارسه أبوابها عقب إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر إخلاء للمنطقة بعد إطلاق الصاروخين.

وفي وقت سابق من اليوم، نفى حزب الله مسئوليته عن إطلاق صواريخ صوب كريات شمونة، مشددا على أن ذلك يأتي "في سياق افتعال ذرائع مشبوهة"، لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان؛ مؤكّد التزامه بوقف النار.

ونقلت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" عن مصدر في الحزب وصفته بالمسئول، تأكيده "التزام الحزب باتفاق وقف إطلاق النار"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

ونفى المصدر "أي علاقة له بالصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان اليوم باتجاه شمال فلسطين المحتلة"، مشيرا إلى أن "هذه الحوادث تأتي في سياق افتعال ذرائع مشبوهة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، دوت صافرات إنذار في مدينة كريات شمونة ومحيطها، شمالي البلاد، إثر إطلاق قذيفتين صاروخيتين.