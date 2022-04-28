الأرصاد تحذر من ارتفاع ملحوظ في الحرارة غدا: العظمى 38 على القاهرة الكبرى

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أغلب أنحاء الجمهورية تشهد اليوم، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، موضحة أنها أعلى من المعدلات الطبيعية لها، بمعدل يتراوح ما بين درجة إلى درجتين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة فترات سطوع الشمس، قائلة إن الطقس حار نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وذكرت أن الطقس معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية ليلًا، مشيرة إلى أن الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، شهدت تكون شبورة مائية خلال الساعات المتأخرة من الليل، والأولى من الصباح الباكر، تلاشت مع سطوع أشعة الشمس.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، إلى أن مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، تشهد اليوم نشاط رياح، يثير الرمال والأتربة أقصى غرب البلاد؛ نتيجة التأثر بمنخفض جوي خماسيني على الصحراء الغربية.

ونوهت إلى أن المنخفض الجوي، يؤدي إلى ارتفاع مؤقت وملحوظ في درجات الحرارة على كل الأنحاء غدا، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة، قائلة إن الأجواء ستكون شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة خلال الفترات الليل.

وحذرت من أن المنخفض الجوي يصاحبه نشاط رياح، مثيرًا للرمال والأتربة على أغلب مناطق الجمهورية، غدًا الجمعة، مضيفة أنه قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الطرق.



