أصدر الاتحاد المصري للوشوو كونغ فو برئاسة شريف مصطفى بيانا رسميا للكشف عن تفاصيل إصابة بدر الدين كرم مرجان لاعب نادي 23 يوليو الرياضي الذي تعرض للإصابة أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية تحت 14سنة التي أقيمت بنادي مدينة نصر الرياضي، معربا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للاعب الذي تعرض للإصابة المتمثلة في خلع في مفصل الكاحل مصحوب بكسر ظاهر في عظمة الشاظية.

وكشف الاتحاد المصري للووشو كونغ فو تفاصيل الفيديو المثير للجدل الذي تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتم اجتزائه بالشكل الذي نشر بشأن إصابة اللاعب وما تبعه من توجيه اتهامات باطلة لمسئولي الاتحاد، حيث يؤكد الاتحاد أنه يحافظ على لاعبيه ويتبع معهم كافة وسائل السلامة والأمانة خلال البطولات حيث تواجد بالبطولة عدد (2) طبيب و سيارة اسعاف مجهزة و مسعف.

وعن تفاصيل الواقعة قال الاتحاد في بيانه الرسمي : «ما حدث أن اللاعب تعرض للإصابة أثناء مشاركته في دور الثمانية والتي استدعت فورا تدخل الأطباء و المسعف المتواجدين بالبطولة – وذلك وفقا للتقارير الطبية الموجودة لدى الاتحاد - و بعد توقيع الكشف الطبي على اللاعب وأثناء تقديم الاسعافات الأولية على بساط رقم (1) تبين انه يعاني من خلع في مفصل الكاحل مصحوب بكسر ظاهر في عظمة الشاظية وبمجرد تثبيت قدم اللاعب عاد المفصل مكانه وتم استكمال الاسعافات الاولية له بالمكان المخصص للجنه الطبية والتأكد من عدم وجود مؤشرات خطورة من خلال فحص الاوعية الدموية ومنهم شريان الظهري للقدم وفحص الأعصاب عن طريق الإحساس بالجلد والقدرة علي تحريك القدم بواسطه اللاعب».

وتابع البيان: «قام الاطباء بتثبيت المفصل للاعب بواسطة رباط ضاغط وإعطاء الأدوية اللازمة من بنج موضعي وحقنه مسكنه بعد التأكد من عدم وجود حساسية واعطاء مضادات التورم ثم أبلغ الاطباء و مسؤولي الاتحاد المتواجدين بالبطولة المدربين المسؤولين عن اللاعب بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها طبيا وان الحالة ليست حرجة ولكن تحتاج للنقل إلى المستشفى لاستكمال الأشعة السينية علي الكاحل وذلك لتقرير اذا كانت تحتاج لتجبيس أم تحتاج لعملية علي ان يتم نقله بالإسعاف وتبليغ المسعف بالتحرك إلى أقرب مستشفى بها طوارئ ولكن المدربين المرافقين للاعب رفضوا نقله لمستشفى قريبة وطالبوا من الاسعاف نقل اللاعب خارج محافظة القاهرة مقر إقامة البطولة إلى مستشفى أخرى بجوار منزله في محافظة الغربية وهذا يخالف لتعليمات الإسعاف في هذه الحالة الطبية حيث ان دور الاسعاف التوجه لاقرب مستشفي و العودة مرة اخري بشكل سريع لمتابعة البطولة».

واستطرد الاتحاد المصري للووشو كونغ فو في بيانه : «حيث أن المدربين تركوا اللاعب دون موافقة لنا بنقله ودون وجود مرافق يصحبة و انشغالهم بالمباريات الاخري وبعد ربع ساعه من تركهم اللاعب بجوار اللجنة الطبية قامت اللجنة بأبلاغ مدرب اللاعب اننا سوف ننقل اللاعب إلى مستشفى مدينة نصر التخصصي برفقة اداري من الاتحاد وذلك حرصا علي اكمال الرعاية الطبيه الا انه خرج مسرعا ثم عاد واخذ اللاعب واخبرنا انه وجد سيارة سوف تذهب به الي المحلة ثم عاد مره اخري الينا وشكرنا لتقديمنا الخدمه الطبية لللاعب و طلب منح اللاعب شهادة تقدير عن مشاركته في البطولة نظرا لاصابته و عدم استكماله للبطولة».

وأضاف البيان: «وما كان من المدرب إلا فكرة خبيثة بوضع اللاعب المصاب على سيارة نصف نقل يمتلكها أحد أولياء أمور في نادي 23 يوليو الرياضي من أجل التقاط صورة له في هذا الوضع بغرض إظهار عدم تعامل الاتحاد مع اللاعب وإصابته على عكس الحقيقة بغرض تصدير صورة سلبية للرياضة المصرية لبعض الجهات والأشخاص الحاقدين على الرياضة المصرية إذ يبدو أن هناك تواصلا بينهم في محاولة بائسة خبيثة لتصدير صورة مغايرة للحقيقة».

وأكد الاتحاد عدم علمه أنه تم نقل اللاعب المصاب بهذه الطريقة الغير آدميه بواسطة سيارة مكشوفه الا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكان قد تدخل فورا لمنع هذه المهزلة التي لا يقبلها أي شخص على نفسه والغريب أنها جاءت بمباركة مدرب اللاعب مما يضع علامات استفهام حول الغرض منها.

وشدد الاتحاد على أنه سوف يضرب بيد من حديد على كل شخص تسول له نفسه للإساءة للاتحاد واستغلال قصص ملفقة ضد الرياضة المصرية فنحن هنا حاملين الأمانة ومستمرين في تقديم الأفضل لأبنائنا وبناتنا اللاعبين واللاعبات.

وتواصل المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو باللاعب عن طريق ناديه 23 يوليو الرياضي وتم الاطمئنان على استقرار حالة اللاعب المصاب مع الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم من خلال الإطار القانوني المتبع في هذا الشأن عبر مخاطبة الوزارة بالنفقات الخاصة بعلاج اللاعب مرفقة بالمستندات الرسمية.

وبناء عليه قرر الاتحاد المصري للووشو كونغ فو بإيقاف المدرب الذي قام بنشر الفيديو وإحالته للتحقيق أمام الشئون القانونية للاتحاد لإعمال دورها في استضاح تصرفه والغرض منه الذي لا يصب أبدا في مصلحة الرياضة لأنه تصرف غير مسئول وغير مقبول ومنافي للحقيقة تماما وسعيه لزيادة عدد المشاهدات علي صفحته سعيا إلى ما يسمى «بالتريند»، متابعا أن محاولة ذلك المدرب الفاشلة لخلق صورة مغايرة للحقيقة عن الواقعة سالفة الذكر بهدف إيصال صورة سلبية عن الرياضة المصرية التي تعيش أزهى عصورها في ظل الدعم الغير محدود من القيادة السياسية ومن وزارة الشباب والرياضة.

وفي ختام البيان أكد الاتحاد المصري للووشو كونغ فو علي التزامه الكامل بتهيئة بيئة رياضية آمنة و صحية لجميع الرياضيين و كذا التعليمات الواردة من وزارة الشباب و الرياضة و بتطبيق الكتابين الدوريين ارقام (1-2) لسنة 2025م الصادرين بتاريخ 1/1/2025 – 19/1/2025 م المتضمنين الزام الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية بما ورد بقرار وزير الشباب والرياضة رقم (1642) لسنة 2024 م الصادر بتاريخ 24/11/2024 م الذي تم نشره في الوقائع المصرية بالعدد الاول تابع (ب) في الاول من يناير سنة 2025م بشأن لائحة وضوابط اجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها النشاط الرياضي.