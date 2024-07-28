 سقوط عنصرين إجراميين بالإسماعيلية بحوزتهما حشيش بقيمة 1.5 مليون جنيه - بوابة الشروق
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سقوط عنصرين إجراميين بالإسماعيلية بحوزتهما حشيش بقيمة 1.5 مليون جنيه

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 28 يوليه 2024 - 12:32 م | آخر تحديث: الأحد 28 يوليه 2024 - 12:32 م

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على عنصرين إجراميين بالإسماعيلية وبحوزتهما حشيش بحوالى 1,5 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إتجار عنصرين إجرامين فى المواد المخدرة متخذان من دائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم ضبطهما وبحوزتهما (14 كيلو حشيش).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,5 مليون جنيه تقريباً).

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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