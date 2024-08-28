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انتهكت وزيرة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، شروط الرقابة العسكرية، بعد أن كشفت عن معلومات حساسة حول موقع عملية إنقاذ محتجز إسرائيلي في قطاع غزة، وذلك عبر تدوينة نشرتها، الثلاثاء.

ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» قولها إن وزيرة المواصلات ميري ريغيف، نشرت تدوينة على «إكس» تكشف فيها موقع العملية العسكرية التي أدت إلى إنقاذ كايد فرحان القاضي.

وبحسب الصحيفة، حذفت الوزيرة الإسرائيلية المنشور بعد 40 دقيقة من نشره.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحرير كايد فرحان القاضي (52 عاما)، أمس الثلاثاء، في عملية وصفها بـ«المعقدة».

ولفت إلى أن حالة المحتجز الصحية جيدة، موضحة أن «القاضي من مدينة رهط البدوية في النقب جنوب الأراضي المحتلة».