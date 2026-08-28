حصاد العنب في ألمانيا يبدأ في موعد هو الأبكر على الإطلاق بعد صيف حار

بدأ حصاد العنب في ألمانيا لعام 2026 في موعد هو الأبكر على الإطلاق منذ تسجيل البيانات، وذلك بعد صيف حار بصورة استثنائية، وفقا لمعهد النبيذ الألماني.

وقال المتحدث باسم المعهد إرنست بوشر: "كان هذا أبكر بدء للحصاد على الإطلاق في جميع مناطق زراعة العنب، بل إن بعض مزارعي العنب قطعوا عطلاتهم بسبب ذلك".

وقال بوشر إنه لم يتم حصاد العنب المخصص للنبيذ الجديد والنبيذ الفوار فحسب، بل أيضا أولى حبات العنب المخصصة لإنتاج النبيذ الفاخر. ومن المتوقع أن يبدأ الحصاد الرئيسي على نطاق واسع الأسبوع المقبل.

وأوضح بوشر أن الحصاد الرئيسي بدأ قبل موعده المعتاد بمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين مقارنة بالسنوات الأخيرة، وبنحو أربعة أسابيع مقارنة بما كان عليه الحال قبل 30 أو 40 عاما.

ومن المتوقع أن يكتمل الحصاد في سبتمبر المقبل.

وقال بوشر: "سيكون حصادا سريعا للغاية لأن جميع الأصناف تقريبا تنضج في الوقت نفسه"، مضيفا أن الأمطار الغزيرة قد تسرع وتيرة الحصاد أكثر.

وأوضح بوشر أن المزارعين يقطفون العنب في وقت مبكر لمنع ارتفاع مستويات السكر بشكل مفرط، وهو ما من شأنه أن ينتج عنه نبيذا كثيف القوام مع نسبة كحول أعلى.

وفي المقابل، أشار بوشر إلى إن الطلب يتجه بشكل متزايد إلى أنواع نبيذ أخف ذات مستويات كحول أقل، موضحا أنه يمكن للحرارة المفرطة أيضا أن تقلل من حموضة الفاكهة التي تميز النبيذ الألماني.

وقال بوشر إن العنب لا يزال في حالة جيدة للغاية، وإن المزارعين "راضون للغاية" عن الجودة حتى الآن، لكنه أوضح أن المحصول من المتوقع أن يكون أقل من المتوسط، لأن حبات العنب أصغر من المعتاد.