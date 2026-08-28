مشاورات أمريكية مع حلفاء الناتو في ظل مراجعة الوجود العسكري في أوروبا

التقى وكيل وزارة الدفاع الأمريكية إلبريدج كولبي يوم الخميس بالأمين العام لحلف الناتو مارك روته وسفراء التحالف في بروكسل في الوقت الذي تراجع فيه واشنطن وجود القوات الأمريكية في أوروبا.

وقال كولبي إن واشنطن تريد الحصول على مدخلات من الحلفاء "مباشرة وكتابيا"، مشيرا إلى استبيان أرسلته الولايات المتحدة مؤخرا إلى الأعضاء الآخرين في الناتو. وقال إنه تم بالفعل استلام العديد من الاستبيانات المكتملة وأن الولايات المتحدة تتطلع إلى تقييمها.

وقد أثارت المراجعة، التي أعلن عنها وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث في يونيو ، مخاوف بشأن انسحابات محتملة للقوات الأمريكية من أوروبا.

ولم يذكر كولبي عدد المواقع الأمريكية في أوروبا التي قد يتم تخفيضها أو إغلاقها في إطار المراجعة المستمرة للوجود العسكري الأمريكي. وقال إنه سيجري تقييما لردود الحلفاء وعروضهم. وكان هيجسيث قد قال إن المراجعة ينبغي أن تكتمل بحلول ديسمبر على أقصى تقدير.

وتعد هذه الخطوة جزءا من دفع واشنطن نحو ما يسمى "ناتو 0ر3"، حيث يتولى الحلفاء الأوروبيون المسؤولية الرئيسية عن الدفاع التقليدي عن أوروبا ويوفرون غالبية القوات المطلوبة.

وبموجب هذا النموذج، من المقرر أن تواصل الولايات المتحدة تزويد التحالف بالردع النووي مع التركيز على مساهمتها العسكرية التقليدية في قدرات أكثر محدودية ومستهدفة.

ومع ذلك، قال كولبي إن أوروبا ستظل "مهمة بشكل حيوي للولايات المتحدة"، حتى مع تحول أولوية واشنطن إلى النصف الغربي من الكرة الأرضية وسلسلة الجزر الأولى في المحيط الهادئ.