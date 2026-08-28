شرطة نيبال: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات المفاجئة إلى 469 شخصا

قالت الشرطة في نيبال اليوم الجمعة إن حصيلة قتلى الفيضانات المفاجئة ارتفعت إلى 469 شخصا في الوقت الذي يبحث فيه المنقذون عن أشخاص مفقودين بالقرب من الحدود النيبالية الصينية.

وكانت حصيلة القتلى السابقة 390 في نيبال وثلاثة في التبت. وكان المسؤولون قد أبلغوا أيضاً عن وجود أكثر من 1400 شخص مفقود في كلا المنطقتين جراء الكارثة يوم الأربعاء.

وقالت السلطات النيبالية إنه تم إنقاذ المئات بالفعل، ويتلقى العشرات العلاج الطبي في العاصمة، كاتماندو. وكان أجانب من دول متعددة من بين المفقودين، وكثير منهم من هواة السير في الطبيعة والحجاج.

وأظهرت الصور مباني وشوارع في مقاطعة نواكوت الأكثر تضررا في نيبال مغطاة بالوحل، وحطاما معلقاً على الأشجار وناجين مذهولين يكسوهم الطين. وفي ولاية شيجاتسي في التبت، دفن طريق ذو مسارين يمتد على طول النهر بالكامل. كما أظهرت لقطات جوية أن بحيرة قد تشكلت وتوسعت على الحدود الصينية النيبالية، حيث حذرت السلطات من احتمال انهيار سد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رؤية الفيضانات كانت أمرا مروعا، واصفا كيف "تم تدمير المباني القوية والمتينة كما لو كانت أعواد أسنان".

وفي حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي، قال ترامب إن الولايات المتحدة تحدثت مع القادة النيباليين وعرضت تقديم "أي شيء يريدونه."

وقال العلماء الذين درسوا الصور الفضائية إن الصخور الأساسية تحت نهر جليدي مرتفع في منطقة الهيمالايا قد انهارت، آخذة جزءا من النهر الجليدي معها. وتسببت الصخور والمياه المذابة في انتفاخ الأنهار في الوديان الواقعة أسفلها، مما أدى إلى تدفق سيل من المياه بلغ ارتفاعه أحيانا عدة طوابق جرف المباني والجسور والأتربة مع اتجاه مجرى النهر.