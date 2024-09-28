وزير الخارجية: إسرائيل تتحمل مسئولية ما آلت إليه أوضاع المنطقة من دمار

قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- هي المسئولة الأولى والمباشرة عما آلت إليه الأوضاع في غزة والمنطقة من دمار وتوسيع رقعة الصراع.

وأضاف خلال خلال إلقاء كلمة مصر في مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة: «في أعقاب الكارثة الإنسانية التي سببتها إسرائيل في غزة، تنامى التصعيد غير المبرر في الضفة الغربية، وانتقلت آلة الحرب الإسرائيلية إلى لبنان حاصدة في يوم واحد مئات الضحايا من الشعب اللبناني».

وأكد أن إسرائيل مثل باقي الدول، ملزمة بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن وأحكام محكمة العدل الدولية والقانون الدولي وقوانين الحرب.

وأوضح أن مصر تشدد على أن تلك القرارات والأحكام لم يطبق أي منها حتى الآن دون أن تكون لذلك أي عواقب على إسرائيل، وهو ما حدا بالرأي العام أن يصف ما يحدث بالنفاق الدولي والمعايير المزدوجة.

وشدد على ضرورة رفض المبررات الواهية لاستمرار الحرب والادعاءات الجوفاء التي تكررها سلطة الاحتلال بشأن الإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة التداعيات الإنسانية في غزة، والتي ثبت مرارا عدم مصداقيتها، مشيرا إلى أن المجاعة المتفاقمة في غزة خير دليل على ذلك.

ونوه بأن توقف تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح هو نتيجة مباشرة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على كافة أرجاء القطاع، بما في ذلك الجانب الفلسطيني من المعبر، والتي سبق لمصر أن رفضتها وحذرت منها، مشددا أنها تعد إمعانا في سياسات العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين وفرض وضع على الأرض يجعل العمل الإنساني مهمة مستحيلة.