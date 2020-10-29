 السودان: الكونجرس يساعد كثيرا في إعادة الحصانة السيادية للخرطوم - بوابة الشروق
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السودان: الكونجرس يساعد كثيرا في إعادة الحصانة السيادية للخرطوم

الكونجرس - ارشيفية
الكونجرس - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 11:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 11:44 م
قال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، إن السودان استوفى جميع الشروط التي أوجبت رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف قمر الدين، في مداخلة لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ هذا الإجراء، لأنه لم يعد راعيًا للإرهاب، مشيرًا إلى أن المسألة في يد الكونجرس حاليًا.

وتابع: «الكونجرس يساعد كثيرًا في فرض قانون يعيد الحصانة السيادية للسودان، بحيث لا يتعرض مرة أخرى للمحاكمات»، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستكتب الموافقة على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب في ما يقل عن 45 يومًا.

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