نقل النواب: تنفيذ خط سكة حديد بين مصر والسودان يحقق نقلة في علاقة البلدين

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تنفيذ الربط السككي بين مصر والسودان هو مشروع حيوي يساعد على توطيد العلاقات المصرية السودانية وسيساهم في زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، خاصة أن أزمة المشروع في السابق كانت تتعلق بالتمويل، ولكن دخول الصندوق الكويتي سيكون له دور كبير فى إنجاح المشروع، حيث يعتبر إنشاء ذلك القطار يعتبر بمثابة دفعة اقتصادية هامة للغاية وخطوة ضخمة ويُحقق نقلة في علاقة البلدين على المستوى الرسمي والشعبي.

وأشار إلى أنه لا يجب أن يقتصر القطار على نقل الركاب فقط، وإنما أيضا يشمل البضائع حتى يتسنى له التأثير الاقتصادي المتميز بين الدولتين، وفتح باب جديد للاستثمار، حيث من المؤكد أن تنفيذ مشروع نقل مشترك مع دولة إفريقية خاصة السودان له أهمية كبرى سواء على المستوى الاقتصادى والسياسي، فالمبادرة شبيهة بتجربة الاتحاد الأوروبي في بدايتها.

وأضاف أن الربط السككي من شأنه أيضًا أن يكون بوابة مصر لتوطيد علاقتها ببعض الدول الأفريقية، خاصة أن السودان تربطها علاقات قوية بدول القرن الإفريقي والبحر الأحمر، من خلال زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، خصوصًا في نقل البضائع، كما أن إنشاء خط سكة حديد بين البلدين مرة أُخرى يؤدي إلى عوامل إيجابية كثيرة على رأسها عودة الترابط بين شعبي وادي النيل بشكل أقوى ويُسهل من عملية نقل البضائع والركاب ويؤدي إلى انتعاش المنطقة الصناعية في شمال السودان وجنوب مصر.