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متحور كورونا الجديد.. الفلبين تحظر دخول المسافرين من 7 دول أوروبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 5:28 م | آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 5:28 م

أعلنت الفلبين اليوم الأحد، إضافة 7 دول أوروبية إلى قائمة السفر الحمراء على خلفية انتشار متحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت صحيفة فلبين ستار المحلية عن فرقة العمل المشتركة بين الوكالات لمكافحة تفشي الأمراض المعدية، قولها إن الفلبين حظرت دخول المسافرين من 7 دول أوروبية بسبب خطر انتشار متحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا.

وأضافت فرقة مكافحة كورونا أن هذه الدول هي: النمسا والتشيك والمجر وهولندا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا، على أن يسري القرار اعتبارا من اليوم الموافق 28 نوفمبر الجاري وحتى 15 ديسمبر المقبل.

وكانت الفلبين قد علقت سابقا بشكل مؤقت الرحلات الجوية من وإلى جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق.

ولكن الفلبينيين القادمين إلى بلادهم بهدف العودة إلى الوطن يمكنهم دخول أراضي البلاد. وسيتعين على الأشخاص الذين سيصلون قريبا إلى الفلبين من الدول المذكورة أو قد وصلوا إلى الفلبين لكنهم زاروا هذه البلدان خلال 14 يوميا من دخول الفلبين، لخضوع للحجر الصحي واختبار كورونا.

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