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ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة العربية السعودية بنسبة 02ر3% خلال شهر نوفمبر 2021، وبزيادة تعادل 98ر50 مليار ريال (59ر13 مليار دولار) عن الشهر السابق.

وقال التقرير الشهري للبنك المركزي السعودي "ساما"، الصادر اليوم الثلاثاء، ان إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، وصل إلى 741ر1 تريليون ريال (4ر464 مليار دولار) بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 690ر1 تريليون ريال (81ر450 مليار دولار) بنهاية الشهر السابق أكتوبر 2021).

وعلى أساس سنوي، زادت قيمة الأصول الأجنبية خلال نوفمبر 2021 بنحو 6ر1% عن قيمتها في الشهر ذاته من العام الماضي والبالغة بنهايته 713ر1 تريليون ريال (96ر456مليون دولار)، لترتفع بواقع 91ر27 مليار ريال (44ر7 مليار دولار).

ويشتمل الاحتياطي الأجنبي بنهاية نوفمبر 2021 على الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج بقيمة 119ر1 تريليون ريال (42ر298 مليار دولار)، ومن النقد الأجنبي والودائع في الخارج بقيمة 19ر525 مليار ريال (05ر140 مليار دولار).

ويضم كذلك وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 65ر14 مليار ريال (91ر3 مليار دولار)، وحقوق السحب الخاصة بإجمالي 96ر80 مليار ريال (59ر21 مليار دولار)، وأخيرا احتياطي الذهب النقدي بقيمة 62ر1 مليار ريال (07ر433 مليون دولار).